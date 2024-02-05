Аптеку обязали выплатить посетительнице 200 тыс. рублей за падение на пандусе

По иску прокуратуры Фрунзенский районный суд Ярославля взыскал с аптеки компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. руб. в пользу 76-летней посетительницы, пострадавшей от падения на пандусе истца. Название аптеки в сообщении в Телеграм-канале прокуратуры не приводится.

Женщина упала на пандусе в январе 2023 года при входе в одну из аптек на Суздальском шоссе Ярославля. Позже ей диагностировали перелом шейки бедра, в связи с чем ей потребовалась операция.

Проверка прокуратуры показала, что в момент падения пандус не был очищен от наледи и снега. Уборку прилегающей к аптеке территории должен был проводить дворник, входивший в штат фарморганизации.

Прокуратура обратилась в интересах пострадавшей в суд, и тот удовлетворил ее исковые требования.

Решение суда не вступило в законную силу, его исполнение прокуратура района взяла на контроль.