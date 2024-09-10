«Артген биотех» предоставил заем стартапу на препарат для профилактики аллергии на кошек

Биотехнологическая компания «Артген биотех» предоставила конвертируемый заем в размере 20 млн руб. разработчику инновационных препаратов и вакцин — биотехстартапу «Адена», сообщили в пресс-службе «Артген биотех».

Средства направят на разработку портфеля препаратов на основе аденоассоциированных вирусов для профилактики и терапии онкологических заболеваний, ассоциированных с ВПЧ. Также деньги пойдут на разработку лекарств для профилактики и лечения аллергических заболеваний на кошку, респираторно-синцитиального вируса и препаратов на основе VEGF для лечения возрастных заболеваний.

В 2024—2026 годах «Артген биотех» намерен поддержать до 30 ранних разработок инновационных препаратов от дизайна молекул до подтверждения концепции на животных моделях. Из них планируется получить десять препаратов-кандидатов для лечения генетических, возраст-зависимых, инфекционных и онкологических заболеваний.

Ранее сообщалось, что консолидированная выручка компании в первом полугодии выросла на 20% по сравнению с 2023 годом и составила 745 млн руб., следует из отчета компании. Чистый денежный поток, использованный в операционной деятельности, увеличился в 2,3 раза, а свободный денежный поток компании составил 86 млн руб.