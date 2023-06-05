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Ассоциация государственных аптечных...

Ассоциация государственных аптечных сетей станет общероссийской

Эксклюзив
05.06.2023
19:01
Екатерина Погонцева

Ассоциация государственных аптечных сетей намерена стать федеральной. В ее состав вошли два новых члена: архангельская «Фармация» и НОФ, а также был избран новый председатель правления.

Фото: Екатерина Погонцева

Ассоциация государственных аптечных сетей (АГАС) должна стать общероссийской и привлечь к своей деятельности фармацевтические организации разных организационно-правовых форм, которые участвуют в государственных программах лекарственного обеспечения. К такому выводу пришли члены ассоциации на состоявшемся 2 июня заседании правления, сообщили «ФВ» в АГАС.

В тот же день в ассоциацию вступили две новые организации: ГУП Архангельской области «Фармация» и ГП НО «Нижегородская областная фармация». Директор последней Павел Ястребов по результатам голосования был избран новым председателем правления АГАС.

Ассоциация намерена заняться проработкой единых стандартов лекарственного обеспечения, которые в дальнейшем могут лечь в основу программу лекарственного возмещения. Также организация планирует активно участвовать в деятельности рабочих групп, которые готовят предложения по внесению изменений в законодательство в сфере лекарственного обеспечения, фармацевтической деятельности.

«Чтобы решение было взвешенным и эффективным, оно должно пройти стадию общественного обсуждения, — сказал «ФВ» Ястребов. — Мы готовы принимать в участие в этом обсуждении, представляя консолидированную позицию участников рынка по актуальным проблемам отрасли».

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