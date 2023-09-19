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Ассоциация независимых аптек...

Ассоциация независимых аптек попросила правительство разрешить нанимать иностранных граждан

Эксклюзив
19.09.2023
10:28
Екатерина Погонцева
СРО «Ассоциация независимых аптек» обратилась в правительство с предложением разрешить аптекам брать на работу иностранных граждан. Квота в 25% поможет решению проблемы кадрового голода, говорится в письме на имя премьера. Сейчас иностранцев запрещено нанимать в аптеки.
Фото: Екатерина Погонцева

СРО «Ассоциация независимых аптек» попросила правительство в очередном календарном году допустимую долю иностранных работников в фармацевтической рознице на уровне 25%. Соответствующее письмо направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина (имеется в распоряжении «ФВ»). Такая мера могла бы способствовать решению вопроса кадрового дефицита, отмечается в обращении.

На протяжении последних лет активно сокращаются бюджетные места на фармфакультетах вузов, готовящих провизоров, закрываются фармацевтические колледжи, выпускающие фармацевтов. Те немногочисленные фармспециалисты, которые ежегодно пополняют рынок труда, не всегда идут работать непосредственно в аптеку, говорится в письме.

«Профессиональные общественные организации ведут работу по изменению данной ситуации, но процесс этот довольно длительный, поскольку не всегда встречает понимание со стороны профильного министерства, а лекарственная помощь всем категориям граждан нужна всегда, — подчеркивает автор обращения, директор СРО и глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. — Ситуация усугубляется фактическим запретом на привлечение иностранных работников, поскольку в течение длительного времени правительством устанавливается доля иностранных работников в сфере розничной торговли лекарственными средствами в размере 0%».

Действующим законодательством предусмотрено, что фармспециалисты, которые получали свои дипломы в иностранных образовательных организациях, должны пройти процедуру установления соответствия образования и квалификации российскому законодательству и аккредитацию специалиста. Так что прохождение аккредитации позволяет гарантировать, что иностранный работник ориентируется в обязательных требованиях, предъявляемых к аптечным работникам, а система лицензирования фармацевтической деятельности обеспечивает соблюдение иных норм со стороны работодателя.

Вопрос в том, что даже если фармспециалист подтвердил свои знания и навыки, но еще не получил разрешение на временное проживание или вид на жительство (что довольно непросто), то его статус иностранного гражданина является препятствием для его приема на работу в аптечную организацию. С другой стороны, если правительство разрешит брать на работу иностранцев, это «позволит временно заполнить кадровый дефицит фармацевтических кадров и обеспечить население доступной лекарственной помощью», резюмирует Преснякова.

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