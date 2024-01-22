Ассоциация независимых аптек запросила Росздравнадзор о возможности фармацевта быть заведующим

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова направила письмо руководителю Росздравнадзора Алле Самойловой с просьбой разъяснить, кто может занимать должность заведующего аптечной организацией. Этот вопрос возникает уже на этапе лицензирования аптечной организации, следует из обращения, которое имеется в распоряжении «ФВ».

Единственный документ, дающий фармацевту возможность занимать должность заведующего аптекой, — профессиональный стандарт, утвержденный Приказом Минтруда РФ № 428н от 22.05.2017 «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области управления фармацевтической деятельностью», говорится в письме. Органы исполнительной власти в регионах, которые занимаются лицензированием аптечных организаций, рекомендуют ориентироваться на Приказ Минздрава РФ № 206н от 02.05.2023 «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием». Однако требования, перечисленные в нем, не распространяются на фармацевтов.

Вместе с тем в Приказе Минздрава № 83н от 10.02.2016 «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» не содержится должности заведующего аптекой. С другой стороны, в Постановлении Правительства РФ № 547 от 31.03.2022 «Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтической деятельности» нет запрета фармацевтам занимать должность заведующего.

Может ли фармацевт занимать должность заведующего аптечной организацией, в том числе при лицензировании последней, и как должны применяться квалификационные требования к фармацевтам в деятельности аптечных организаций, — вопросы, на которые просит предоставить разъяснения Преснякова.