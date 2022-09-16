Ассоциация онкопациентов направила запрос в Минздрав об отслеживании необеспеченных рецептов

Всероссийская ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» направила запрос в Минздрав с просьбой разъяснить, каким образом теперь регламентируется фиксация сроков обслуживания отсроченных льготных рецептов. На горячую линию организации поступают звонки от пациентов с жалобами на то, что аптеки отказываются регистрировать такие рецепты в специальном журнале. Теперь рецепты оформляются в электронном формате. Об этом «ФВ» сообщила президент ассоциации Ирина Боровова.

«Мы видим в этом совершенную непрозрачность для пациента, — прокомментировала Боровова. — Он не видит эти сроки. Препарат может быть выписан сегодня, а человек, возможно, не пришел за ним в тот же день в аптеку. Момент фиксации обращения и отсутствия препарата крайне важны».

По ее словам, если другие категории пациентов, которые нуждаются в не очень дорогих лекарствах, подчас могут приобрести медикаменты за свой счет, то онкобольные, которым требуются дорогостоящие средства — стоимостью от нескольких сотен до нескольких миллионов рублей, вероятно, останутся без лекарственной помощи.

«В этих условиях пациент не будет понимать, когда он получит положенный ему препарат, как доказать, что он обращался в аптеку, но получил отказ, наконец, как потом отстоять свои права в суде и доказать факт обращения, — подчеркнула Боровова. — Если мы говорим о том, что теперь все будет в цифровом формате, то тогда надо сделать так, чтобы пациент видел в своей электронной истории болезни все эти шаги с указанием дат».

Ассоциация направила запрос в Минздрав о том, каким образом теперь фиксируются сроки оказания данной медицинской услуги.

С 1 сентября из Приказа Минздрава № 1093н о правилах отпуска лекарственных препаратов аптечными организациями убрали п.12, который предусматривал оформление отсроченного обслуживания льготных рецептов в специальном журнале. Хотя в ведомстве утверждают, что обязанность принять на отсроченное обслуживание рецепты сохраняется, пациенты обеспокоены нововведением.