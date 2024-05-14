Ассортимент небулайзеров в I квартале расширялся за счет китайских компаний

Российский розничный рынок небулайзеров (включая сегмент e-com) по итогам I квартала 2024 года достигал 1,8 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Всего за этот период было реализовано почти 752 тыс. шт. соответствующих приборов. По сравнению с I кварталом прошлого года в денежных показателях рынок увеличился на 38%, в натуральных единицах — на 51%, подсчитали аналитики RNC Pharma.

За весь 2023 год было реализовано 1,93 млн шт. на сумму 4,86 млрд руб. Динамика относительно 2022 года в рублях была ниже — 0,5%, натуральное потребление при этом выросло почти на 10%. На рынке наблюдается серьезное изменение ассортимента и, как следствие, сокращение средней цены реализованных изделий. В отчетный период один ингалятор в среднем стоил 2,39 тыс. руб., тогда как годом ранее — 2,61 тыс. руб. На рынке небулайзеров, так же как и почти во всех категориях потребительской медицинской техники, индекс цен в 2023 году был отрицательным. В I квартале 2024 года цены начали расти, и относительно того же периода 2023 года инфляция составляла 3,3%.

В анализируемом периоде около 32% от общего денежного объема продаж небулайзеров приходилось на онлайн-канал. В натуральном выражении доля направления e-com еще больше — 45%, причем год назад этот показатель составлял только 33%. Темпы развития электронной коммерции превышают динамику традиционного канала — относительно I квартала 2023 года объем продаж в онлайне увеличился на 63% в рублях, а натуральное потребление выросло в два раза. Тем не менее офлайн-канал также демонстрирует значимый рост — в денежном выражении динамика +29%, в натуральном +25%.

На российском розничном рынке в основном представлены небулайзеры японских производителей, на них приходится более 45% в этой категории. На втором и третьем местах по стоимостному объему небулайзеры из Швейцарии и Сингапура — 24 и 14% соответственно. В первые три месяца текущего года в рознице насчитывалось 44 торговые марки из 10 стран, включая немногочисленную отечественную продукцию. На последнюю приходится всего 0,2% стоимостного объема рынка.

В отчетный период на рынок представляли свою продукцию 39 компаний, продажи продукции пяти из них не фиксировались в I квартале 2023 года, некоторые из них появились на рынке во втором полугодии 2023 года. Расширение ассортимента небулайзеров происходит большей частью за счет китайских компаний, к примеру, три новых игрока в I квартале 2024 года представляли продукцию из этой страны.

В числе новых китайских производителей корпорация «Топлайф», которая представила на российском рынке компрессорный ингалятор «Ингалайф» и заняла восьмое место в рейтинге компаний по денежному объему по итогам I квартала 2024 года с долей чуть более 1%. У двух других новых игроков из Китая пока незначительные доли на нашем рынке — в совокупности 0,06%. Лидером в сегменте небулайзеров остается японская корпорация «Омрон» с долей рынка в рублях 29%, на второй строчке рейтинга — швейцарская «Би.Велл» (23%), и замыкает тройку лидеров японская «Эй Энд Ди» (16%).

Максимальную динамику в ТОР10 корпораций продемонстрировали китайские компании «Гленмарк» и «Сяоми Технолоджи»: продажи ингаляторов этих компаний увеличились на 77 и 72% соответственно, в стоимостном выражении. Из числа топовых игроков отмечается японская «Эй Энд Ди» — компания показала прирост продаж почти на 70%.

Рис. Динамика объема продаж небулайзеров на розничном рынке России в денежном выражении (розничные цены, включая НДС) в разрезе онлайн/офлайн, в 2022—2023 гг. и I кв. 2024 г., млрд руб.