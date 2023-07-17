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Astellas и 4D...

Astellas и 4D Molecular заключили контракт почти на 1 млрд долл. по векторным технологиям

17.07.2023
13:55
Николай Соколов
Astellas заключила с 4D Molecular Therapeutics соглашение на разработку вирусного вектора, который будет использоваться для доставки генов в организм. Сумма сделки составила 962 млн долл.

Astellas и 4D Molecular Therapeutics заключили соглашение по разработку вектора для генной терапии как минимум для одного редкого заболевания глаз. Об этом сообщает PMLive.

В обмен на запатентованную векторную технологию R100 компания 4D получит авансовый платеж в размере 20 млн долл., а также будет иметь право на дополнительные 942,5 млн долл. в виде выплат за опционы, роялти и выплаты за прохождение регуляторных этапов.

R100 представляет собой аденоассоциированный вирусный вектор, разработанный 4DMT для интравитреальной доставки. По данным компании, он «обладает способностью проникать через внутренний пограничный мембранный барьер и эффективно трансдуцировать всю сетчатку, что приводит к сильной экспрессии трансгена в клетках сетчатки».

Astellas будет использовать вектор для одной генетической мишени, связанной с редкими моногенными офтальмологическими заболеваниями. У производителя также будет возможность добавить до двух дополнительных мишеней, после оплаты опционов.

Соучредитель и главный исполнительный директор 4DMT Дэвид Кирн сообщил, что более 70 пациентов получали кандидатные препараты на основе R100 при влажной возрастной дегенерации желтого пятна и редких офтальмологических заболеваниях.

«Сотрудничество с Astellas, лидером в области генной терапии аденоассоциированными вирусами, подтверждает значение R100 для рутинной интравитреальной доставки низких доз генетических полезных нагрузок для лечения заболеваний сетчатки», — сказал он.

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