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Astellas вложит 50...

Astellas вложит 50 млн долларов в производителя генных терапий Taysha

25.10.2022
13:31
Николай Соколов

Японская Astellas вложит 50 млн долл. в производителя генных терапий Taysha Gene Therapies. Компания получит права на лицензирование нескольких препаратов против гигантской аксональной невропатии и синдрома Ретта.

Фото: user6702303/ru.freepik.com

Японский производитель лекарств Astellas инвестирует 50 млн долл. в Taysha Gene Therapies, которая занимается генными терапиями. Об этом сообщает BioPharmaDive. Взамен Astellas получит 15% акций Taysha, а также опционы на лицензионные права, связанные с двумя препаратами компании, которые в настоящее время проходят клинические испытания. Astellas также получит место наблюдателя в Совете директоров Taysha.

Эти инвестиции расширяют присутствие Astellas в области генной терапии. В этот сегмент компания вкладывает значительные средства с 2019 года, когда она купила Audentes Therapeutics за 3 млрд долл. Совсем недавно она построила завод по генной терапии в американской Северной Каролине в частности для того, чтобы производить препараты для своих клинических испытаний.

В течение нескольких месяцев после приобретения Audentes исследователи сообщили о смерти трех мальчиков, получавших генную терапию от Х-сцепленной миотубулярной миопатии, это привело к приостановке исследования. Позже испытания возобновились, но снова были остановлены после смерти четвертого мальчика. У всех четверых были обнаружены признаки повреждения печени.

Taysha разрабатывает генную терапию против гигантской аксональной невропатии и синдрома Ретта, редких заболеваний центральной нервной системы. Два препарата, которые Astellas теперь имеет право лицензировать, это TSHA-102 для синдрома Ретта и TSHA-120. Обе терапии проходят клинические испытания.

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