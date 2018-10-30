AstraZeneca продолжает избавляться от непрофильных активов

12:25
7 ноября 2018

Илья Дугин

568

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca («АстраЗенека») продала коммерческие  права за пределами США на препараты для лечения респираторных заболеваний  Alvesco (ciclesonide), Omnaris (ciclesonide) и Zetonna (ciclesonide) швейцарской фармкомпании Covis Pharma («Ковис Фарма»), сообщает FirstWord Pharma. Сумма сделки – 350 млн долл.

Как отметил исполнительный вице-президент AstraZeneca Марк Маллон, одной из стратегических целей компании является продажа части своего продуктового портфеля с тем, чтобы инвестировать вырученные средства в разработку инновационных лекарственных препаратов.

В настоящее время Covis   продает в США три препарата, на которые она получила права от Sunovion Pharmaceuticals в прошедшем году.

После завершения сделки, которое намечено на конец года, Covis станет владельцем прав на эти препараты.

В 2017 г. общий объем продаж Alvesco, Omnaris и Zetonna составил 106 млн долл.

Компании
AstraZeneca

Нет комментариев

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
30.10.2018
Synergy Research представила отчет о клинических исследованиях в России в III квартале 2018 г.
23.10.2018
AstraZeneca и Ionis применяют антисмысловые препараты для лечения диабета
02.10.2018
AstraZeneca продала права на Atacand в 28 европейских странах
Популярное
04.11.2018
Создается новая аптечная ассоциация
6264
02.11.2018
Обзор отраслевых нормативно-правовых актов 
1574
02.11.2018
Росздравнадзор выдал Ozon.ru предостережение за интернет-торговлю лекарствами
1476
02.11.2018
УФАС требует приостановить исполнение контрактов, заключенных без торгов с ГП НО «НОФ»
1433
02.11.2018
Pfizer не исключает возможность продажи подразделения по производству продукции для женского здоровья
1419