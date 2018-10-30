AstraZeneca продолжает избавляться от непрофильных активов

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca («АстраЗенека») продала коммерческие права за пределами США на препараты для лечения респираторных заболеваний Alvesco (ciclesonide), Omnaris (ciclesonide) и Zetonna (ciclesonide) швейцарской фармкомпании Covis Pharma («Ковис Фарма»), сообщает FirstWord Pharma. Сумма сделки – 350 млн долл.
Как отметил исполнительный вице-президент AstraZeneca Марк Маллон, одной из стратегических целей компании является продажа части своего продуктового портфеля с тем, чтобы инвестировать вырученные средства в разработку инновационных лекарственных препаратов.
В настоящее время Covis продает в США три препарата, на которые она получила права от Sunovion Pharmaceuticals в прошедшем году.
После завершения сделки, которое намечено на конец года, Covis станет владельцем прав на эти препараты.
В 2017 г. общий объем продаж Alvesco, Omnaris и Zetonna составил 106 млн долл.
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