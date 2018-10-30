AstraZeneca продолжает избавляться от непрофильных активов

Как отметил исполнительный вице-президент AstraZeneca Марк Маллон, одной из стратегических целей компании является продажа части своего продуктового портфеля с тем, чтобы инвестировать вырученные средства в разработку инновационных лекарственных препаратов.

В настоящее время Covis продает в США три препарата, на которые она получила права от Sunovion Pharmaceuticals в прошедшем году.

После завершения сделки, которое намечено на конец года, Covis станет владельцем прав на эти препараты.

В 2017 г. общий объем продаж Alvesco, Omnaris и Zetonna составил 106 млн долл.