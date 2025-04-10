AstraZeneca стала компанией года в подноминации «Крупнейшие производители ЛС»

В номинации «Компания года» в подноминации «Производитель лекарственных средств. Крупнейшие производители ЛС» одержала компания AstraZeneca.

В числе номинантов за эту награду также боролись:

«Нижфарм»;

«Биннофарм»;

«Фармстандарт»;

Bayer;

Sanofi.

Четыре из пяти компаний — Bayer, ГК «Нижфарм», «Биннофарм» и «Фармстандарт» в прошлом году также были среди номинантов. Победу в прошлом году одержала компания «Биннофарм».

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.