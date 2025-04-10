AstraZeneca стала компанией года в подноминации «Крупнейшие производители ЛС»
В номинации «Компания года» в подноминации «Производитель лекарственных средств. Крупнейшие производители ЛС» одержала компания AstraZeneca.
В числе номинантов за эту награду также боролись:
- «Нижфарм»;
- «Биннофарм»;
- «Фармстандарт»;
- Bayer;
- Sanofi.
Четыре из пяти компаний — Bayer, ГК «Нижфарм», «Биннофарм» и «Фармстандарт» в прошлом году также были среди номинантов. Победу в прошлом году одержала компания «Биннофарм».
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.
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