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AstraZeneca выиграла дело...

AstraZeneca выиграла дело по обвинению о сокрытии данных о вакцине против COVID-19

13.09.2022
17:58
Николай Соколов

Американские акционеры AstraZeneca проиграли судебное дело, в ходе которого они обвиняли компанию в сокрытии данных о вакцине против COVID-19.

AstraZeneca смогла добиться в суде отклонения иска американских акционеров компании, утверждавших, что производитель скрывал проблемы при разработке своей вакцины против COVID-19, сообщает Reuters. По словам истцов, действия компании привели к тому, что вакцина не была одобрена в США.

Окружной судья США Пол Откен заявил, что акционеры AstraZeneca в предложенном коллективном иске не смогли четко указать на какие-либо вводящие в заблуждение заявления компании или доказать, что британский производитель намеревался их обмануть.

Акционеры заявляли, что цена американских депозитарных акций AstraZeneca упала в конце 2020 и начале 2021 года. Это произошло из-за того, что результаты клинических испытаний вакцины компании были «отредактированы». Истцы утверждали, что некоторым участникам испытаний давали только половину дозы, в испытании принимало участие недостаточное количество людей старше 55 лет, а также компания допустила ряд различий между подгруппами пациентов. Все это, по их мнению, сказалось на конечных результатах испытаний.

Тогда к компании возникли вопросы в том числе и у Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID), и в скором времени она представила новые, более скромные результаты эффективности препарата.

В решении, изложенном на 23 страницах, Откен заявил, что у AstraZeneca и ее руководителей нет «обязанности» раскрывать «негативные факты» об испытаниях. Откен отклонил иск с такими условиями, что его невозможно подать снова.

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