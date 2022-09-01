Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиКарьера
AstraZeneca запретила бывшему...

AstraZeneca запретила бывшему руководителю переходить в GSK

01.09.2022
15:39
Николай Соколов

AstraZeneca в суде запретила бывшему руководителю компании Крису Шелдону переходить в GSK. Она утверждает, что Шелдон подписал соглашение об ограничении конкуренции и не может в течение шести месяцев после увольнения помогать другим компаниям.

Крис Шелдон | Фото: AstraZeneca

AstraZeneca (AZ) заблокировала переход своего бывшего исполнительного директора Криса Шелдона в компанию GSK, пишет The Financial Times. Судья Верховного суда Лондона выдал AstraZeneca судебный запрет на это.

Шелдон должен был приступить к своей новой работе в GSK 1 сентября. Он должен был занять должность старшего вице-президента по коммерческому портфелю компании.

AstraZeneca впервые подала в суд на Шелдона в июле, утверждая, что его поступление на работу в GSK приведет к нарушению соглашения о запрете конкуренции. Компания сообщает, что Шелдон получил более 644 тыс. фунтов стерлингов (774 тыс. долл.) в виде акций компании еще в 2021 году и подписал соответствующий договор.

Он, в частности, запрещает Шелдону содействовать конкуренции в области разработки препаратов против респираторных заболеваний, онкологии и терапий, связанных с COVID-19, в течение полугода после ухода из AstraZeneca.

Дело должно быть передано в суд в октябре, отмечает FT. Шелдон отрицает любые обвинения. Он утверждает, что сообщил AZ о своих планах сменить компанию в апреле.

«Хотя мы разочарованы этим промежуточным решением, мы по-прежнему считаем, что позиции доктора Шелдона сильны, и уверены, что он сможет приступить к своей новой роли в GSK после основного слушания в октябре», — заявил представитель GSK.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.