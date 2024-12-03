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«АстраЗенека» опровергла высказывания...

«АстраЗенека» опровергла высказывания об «Акрихине»

03.12.2024
15:22
Елена Калиновская
На официальном сайте Российского фармацевтического форума им. Семашко опубликовано опровержение слов представителя ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз». В августе 2024 года ФАС вынесла предупреждение о необходимости прекратить распространять некорректные сведения о деятельности «Акрихина».
Фото: 123rf.com

В мае 2024 года директор по корпоративным вопросам в сфере организации здравоохранения и общественного здоровья ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» Виталий Дембровский на публичном мероприятии высказал мнение о действиях компании «Акрихин», которая посчитала это высказывание порочащим ее деловую репутацию. В августе 2024 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» предупреждение о необходимости прекратить нарушение. В декабре 2024 года иностранная компания предоставила текст опровержения организаторам фармфорума.

Спор между российским подразделением AstraZeneca и «Акрихин» возник в апреле 2024 года, когда российская компания ввела в гражданский оборот дженерик «Форсиги» (МНН дапаглифлозин). Параллельно с судебными тяжбами из-за патента возникли взаимные иски о защите деловой репутации.

Сначала иск о защите деловой репутации в Арбитражный суд и заявление в ФАС подал «Акрихин». На 31-м Российском фармацевтическом форуме им. Н.А.Семашко 15 мая 2024 года, выступая на одной из сессий, Дембровский высказался о действиях «Акрихина». По мнению российской компании, его слова нанесли ущерб ее деловой репутации.

ФАС установила в действиях ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» признаки недобросовестной конкуренции и 28 августа выдала предупреждение о необходимости прекращения нарушения, выразившегося в распространении не соответствующих действительности сведений о деятельности «Акрихина», а также о качестве и потребительских свойствах товара, предлагаемого им к продаже.

В сентябре «АстраЗенека» подала иск к ФАС о признании предупреждения незаконным и попросила принять обеспечительные меры – приостановить выполнение предупреждения. Суд отказал в принятии обеспечительных мер.

В конце октября «АстраЗенека» сообщила ФАС о выполнении предупреждения. В частности, «администратору сайта russian.pharma-conf.ru направлено обращение об удалении соответствующего материала в части доклада Дембровского и о необходимости публикации на сайте опровержения ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз».

В свою очередь, ФАС не стала возбуждать дело о нарушении антимонопольного законодательства, поскольку нарушение прекращено.

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Копия страницы russian.pharma-conf.ru с текстом опровержения

Судебный процесс, касающийся высказываний Дембровского, пока приостановлен. Суд назначил экспертизу слов представителя «АстраЗенека».

«АстраЗенека» также отстаивает свою деловую репутацию в суде из-за публикаций в СМИ о ситуации с дженериками «Форсиги». Очередное заседание пройдет 16 января 2025 года.

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