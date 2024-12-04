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Аттестацию на квалификационную...

Аттестацию на квалификационную категорию приравняют к аккредитации фармспециалистов

04.12.2024
10:34
Дина Коблова
Минздрав намерен приравнять процедуру аккредитации специалиста к аттестации медицинских и фармацевтических работников для присвоения квалификационной категории. Кроме того, планируется окончательно отказаться от выдачи свидетельства об аккредитации специалиста на бумажном носителе. В случае утверждения поправки в закон вступят в силу с 1 марта 2026 года.
Фото: 123rf.com

Минздрав собирается внести изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части процедуры аккредитации специалистов на право осуществления медицинской и фармацевтической деятельности и процедуры аттестации для получения квалификационной категории. Проект закона об этом проходит общественное обсуждение до 23 декабря.

Авторы законопроекта предлагают приравнять процедуру аккредитации специалиста к аттестации для присвоения квалификационной категории по той же специальности. Как следует из пояснительной записки, изменения помогут увеличить число медицинских и фармацевтических специалистов с квалификационной категорией, так как благодаря ее получению работникам не только проведут дифференциацию оплаты труда по результатам аттестации, но также продлят аккредитацию на следующие пять лет.

Утверждать единую форму выписки о прохождении аккредитации будет Минздрав. При этом от выдачи свидетельства об аккредитации специалиста на бумажном носителе окончательно откажутся: подтверждением аккредитации будет только выписка из Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Нет комментариев

Комментариев: 3

Полякова Наталья Николаевна
Сегодня в 13:36
Интересная статья, спасибо
Борисенко Татьяна
Сегодня в 20:43
Про бумажный носитель слышала, все в электронном виде теперь будет
Борисенко Татьяна
Сегодня в 20:44
Это все хорошо, плохо что доплаты фармацевтам нет
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