«Авексима» вложит 156 млн рублей в выпуск лекарств на заводе в Анжеро-Судженске

Компания «Авексима Сибирь» инвестирует 156 млн рублей в производство препаратов в ампулах, которое запланировано на 2020-2021 гг. на площадке завода в моногороде Анжеро-Судженск Кемеровской области, сообщил гендиректор компании Дмитрий Сосновских 27 ноября на заседании совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе.
Планируется, что при полной загрузке производство составит 10 млн ампул в месяц. Выход на этот объем будет зависеть от процесса регистрации препаратов, который занимает около года.
«В будущий портфель компании "Авексима" планируется [включить] не менее 100 лекарственных препаратов, но процедура государственной регистрации достаточно сложная, поэтому начинать мы будем с первых десяти – это основные, в том числе входящие в перечень жизненно необходимых препаратов», – цитирует ТАСС г-на Сосновских.
За счет нового производства планируется создать 104 рабочих места, сейчас на заводе трудятся около 440 человек. Дмитрий Сосновских пояснил, что на предприятии завершена модернизация, получены разрешительные документы на выпуск препаратов в капсулах – сейчас идет регистрация лекарств. В перспективе фармзавод планирует расширить линейку за счет производства так называемых мягких форм – мазей, гелей и т. д.
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