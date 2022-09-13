BIOCAD отказался от планов по строительству завода в финском Турку

BIOCAD сообщил, что принял решение закрыть проект строительства завода в городе Турку (Финляндия). Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе, приоритетной для компании является задача обеспечить российскую систему здравоохранения необходимыми препаратами.

«В условиях непростой геополитической обстановки, а также учитывая неблагоприятные условия для развития бизнеса на территории Финляндии было принято решение закрыть проект строительства завода, распределив ресурсы на удовлетворение потребностей российских пациентов», — говорится в сообщении.

Соглашение между российской фармацевтической компанией, фармкластером Turku Science Park, Университетом Турку и Академией Або было подписано в 2017 году. BIOCAD планировал в течение семи лет инвестировать в создание производства 25 млн евро. К началу 2021 года компания не приступила даже к разработке дизайн-проекта из-за регуляторных сложностей.