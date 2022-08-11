BMS и GentiBio разработают препарат для лечения воспалительных заболеваний кишечника

Bristol-Myers Squibb заключила соглашение с GentiBio для разработки терапии Treg для пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). Сумма соглашения может достигнуть 1,9 млрд долл., пишет PharmaLive.

Воспалительные заболевания кишечника — это общий термин для двух трудноизлечимых заболеваний: болезни Крона и язвенного колита. Они характеризуются хроническим воспалением желудочно-кишечного тракта. Это воспаление в конечном итоге повреждает весь ЖКТ пациента. Точная причина воспалительного заболевания кишечника до конца не выяснена.

Регуляторные Т-клетки, также известные как Treg, представляют собой специализированный тип Т-клеток, которые могут модулировать как врожденную, так и адаптивную иммунную систему. Они подавляют иммунные реакции, которые могут привести к воспалению, играющему важную роль при ВЗК. BMS и GentiBio надеются, что использование Treg сможет оказывать длительную поддержку пациентам, особенно тем, которые не почувствовали улучшения от доступных препаратов.

Ряд современных методов лечения, направленных на различные типы ВЗК, в том числе «Хумира» от компании AbbVie, могут иметь побочные эффекты, которые не связаны с желудочно-кишечным трактом. Они также могут подавлять способность организма эффективно реагировать на инфекции и заболевания, такие как COVID-19. Подход GentiBio подразумевает смягчение рисков, связанных с подавлением иммунитета.

Соучредитель и генеральный директор GentiBio Адель Нада рассказывает, что Treg могут подавлять воспаление в целевой области, а также восстанавливать ткани, поврежденные чрезмерным воспалением. В случае с ВЗК это восстановление слизистой оболочки кишечника. Восстановив эту оболочку, Treg предотвратят проникновение кишечного микробиома в кишечник, что могло бы нанести вред пациентам.