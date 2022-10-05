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BMS заключила договор...

BMS заключила договор с SyntheX для создания лекарств на основе инновационных технологий

05.10.2022
11:25
Николай Соколов

Bristol-Myers Squibb заключила соглашение со стартапом SyntheX. Компании будут работать над новыми методами создания лекарств при помощи специальной платформы.

Bristol-Myers Squibb заключила соглашение с компанией SyntheX, пишет FierceBiotech. Оно будет направлено на поиск новых низкомолекулярных веществ с использованием специализированной платформы SyntheX.

Сотрудничество сосредоточится на поиске разрушителей молекулярного клея. С помощью этих соединений можно перепрограммировать естественные клеточные механизмы для выборочного удаления вызывающих болезни белков.

Генеральный директор SyntheX заявила, что большинство молекулярных клеев идентифицируются случайно, но платформа SyntheX ToRNeDO может обнаружить их «по запросу», с помощью генной инженерии.

Сотрудничество с BMS включает в себя открытие, разработку и коммерциализацию новых терапий такого типа с использованием ToRNeDO. SyntheX и BMS нацелятся на несколько неназванных терапевтических целей. У самой компании уже есть несколько доклинических программ, все в области онкологии.

В соответствии с условиями сделки BMS выплатит SyntheX авансовый платеж, сумма которого не раскрывается. До 550 млн долл. могут быть выплачены в виде промежуточных платежей в зависимости от успехов в процессе разработки. Также SyntheX может получить лицензионные отчисления.

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