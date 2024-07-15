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«БСС» сообщила о...

«БСС» сообщила о присоединении аптечной сети «Мурманск Фармация»

15.07.2024
12:42
Санкт-петербургская компания «БСС» сообщила о присоединении аптечной сети «Мурманск Фармация». В холдинг помимо прочего входит сеть «Алоэ». 
Фото: 123rf.com

Санкт-петербургское ООО «БСС» присоединило к себе ООО «Мурманск Фармация». Сообщение об этом опубликовано 11 июля в базе «Федресурс».

Решение принято единственным участником ООО «БСС» Эдуардом Захрабековым 8 июля 2024 года. Он же является учредителем ООО «Мурманск Фармация».

В холдинг фармдистрибьютора «БСС» помимо прочих компаний входит более 500 аптек сети «Алоэ». «Мурманск Фармация» имеет 40 филиалов. Она не связана с сетью аптек АО «Фармация Мурманска», которую власти намерены приватизировать из-за дефицита бюджета города.

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