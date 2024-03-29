Бадма Башанкаев призвал аптеки не хулиганить и открывать точки в отдаленных местах

Депутаты работают над расширением возможностей реализации лекарств в труднодоступных местах. Уже разрешена продажа препаратов в ФАП, рассматривается законопроект о передвижных аптеках. Законодатели также работают над другими вопросами, предложенными аптечным сообществом. Поэтому депутаты ждут ответных шагов со стороны отрасли. В частности, в решении вопроса доступности аптек в труднодоступных местах. Об этом на форуме «Фармлига» заявил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, передает корреспондент «ФВ».

«Я вас слышу, вижу, понимаю ваши нужды. Отдельно вас единственно прошу, чтобы некоторые сети прекратили хулиганить. Не могут аптеки находиться в ста метрах друг от друга. Либо вы сами себя отрегулируете, с помощью СРО или еще как-то, либо нам надо сделать это законодательно», — сказал депутат.

Он добавил, что если аптечная сеть открывает аптеки в большом городе, то она может взять на себя социальную нагрузку по открытию точек в отдаленных районах. «Иначе законодательная власть может быть жестче, чем исполнительная. Я вслух вас об этом попросил, надо чтобы аптеки были доступны», — предупредил Башанкаев.

Директор АРФП Виктор Дмитриев согласился, что доступность аптек остается вопросом номер один. Те пути решения, которые предлагаются, пока не могут решить проблему. Например, во многих селах построили ФАП, но открыть их не получается из-за дефицита кадров.

«Если при определенном количестве аптек будут в обязательном порядке требовать открывать аптеку в отдаленной точке, я не знаю насколько хорошо это сработает. Всегда возникает противодействие на жесткие меры», — отметил Дмитриев. Он также обратил внимание, что растущее количество аптек в стране усугубляет вопрос дефицита кадров.

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова признала, что проблема существует: «Пока у нас нет решения. Очевидно, что в этой ситуации рынок не может отрегулировать себя сам. Я думаю, что необходим стратегический взгляд на отрасль, понять куда мы идем и чего хотим, чтобы решить накопившиеся проблемы».

Основатель ООО «Гротекс» («Солофарм») Олег Жеребцов обратил внимание, что большое количество аптек не так уж плохо, так как порождает конкуренцию, благодаря которой потребитель получает меньшие цены. По его мнению, к 2028 году будут работать уже 100 тыс. точек фармрозницы.