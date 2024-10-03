Банк «ФК Открытие» потребовал банкротства фармдистрибьютора «Космофарм»

Банк «ФК Открытие» подал заявления о банкротстве фармдистрибьютора ООО «Космофарм» и его владельца Игоря Варламова. Заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 27 сентября, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма исковых требований не раскрывается. Также банк требует банкротства красноярского ООО «Центр лабораторных технологий АБВ», где Варламов является совладельцем. Исковые требования составляют 125 млн руб.

В ВТБ, которому принадлежит «ФК Открытие», сообщили «Коммерсанту», что дистрибьютор не имеет возможности обслуживать долг, но сумму требований не назвали. В банке уточнили, что «Центр лабораторных технологий АБВ» выступает поручителем по долгу «Космофарма», и заявили, что будут принимать необходимые меры по урегулированию задолженности.

Варламов же заявил изданию, что проблемы начались после включения компании «Космофарм» в июле 2023 года в реестр недобросовестных поставщиков. Тогда Минздрав Ростовской области в одностороннем порядке расторг госконтракт с дистрибьютором. «Космофарм» не смог исполнить контракт по поставке препарата от хронической сердечной недостаточности «Дигоксин» (Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод) из-за сложностей с поставками стандартных образцов для государственного контроля «Дигоксина», что затянуло процесс в лаборатории Росздравнадзора на шесть месяцев, объяснил Варламов.

После внесения компании в реестр банки «перекрыли лимиты, приостановили выдачу траншей, рассмотрение новых заявок на банковские гарантии», а в апреле 2024 года потребовали досрочного погашения долгов. По словам Варламова, поступающая выручка идет на их погашение, из которых выплачено 800 млн руб.

Игорь Варламов, согласно данным ЕГРЮЛ, является также гендиректором и совладельцем производителя лекарств ООО «Славянская аптека» во Владимирской области. Продуктовая линейка включает 26 препаратов, из которых 11 входят в Перечень ЖНВЛП, говорится на сайте компании.