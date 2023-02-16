Bavarian Nordic купит портфолио вакцин у Emergent за 380 млн долларов

Датская фармацевтическая компания Bavarian Nordic купит портфель вакцин у Emergent BioSolutions, об этом сообщается на сайте производителя. Сумма сделки составит до 380 млн долл.

Bavarian Nordic приобретет вакцину против брюшного тифа, препарат против холеры и вакцину от вируса Чикунгунья, которая находится в III фазе испытаний. Компания заявила, что против вируса Чикунгунья нет одобренных вакцин. Аналитики оценивают потенциальный годовой доход от этого препарата в 500 млн долл. «Вакцины для путешествий снова становятся актуальными после пандемии COVID-19», — заявили в компании.

Bavarian Nordic производит единственную одобренную вакцину против обезьяньей оспы. Компания начала получать массовые заказы на ее производство в прошлом году, во время вспышки оспы обезьян (MPOX).

В июле прошлого года Европейская комиссия выдала разрешение на продажу вакцины Imvanec против MPOX от датского производителя. Также в ЕС доступна вакцина TPOXX компании SIGA Technologies, которая может применяться для лечения оспы обезьян, коровьей оспы и осложнений после иммунизации вакциной.

Bavarian Nordic ожидает, что ее выручка в 2023 году составит около 6 млрд датских крон (863 млн долл.) по сравнению с 3,15 млрд крон, которые, согласно предварительным результатам, компания заработала в 2022 году. При этом 4,4 млрд крон компания получит только от контрактов на вакцины против MPOX и оспы.