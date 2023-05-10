Baxter продаст биофармацевтическое подразделение за 4,25 млрд долларов

Компания Baxter International подписала соглашение о продаже своего бизнеса BioPharma Solutions (BPS) инвестиционным компаниям Advent International и Warburg Pincus. Сумма сделки составит 4,25 млрд долл., пишет Pharmaceutical Technology.

Biopharma Solutions — это производственная контрактная организация (CDMO), которая предоставляет услуги фармацевтическим и биотехнологическим компаниям. Например, она занимается производством и упаковкой стерильных инъекционных продуктов, таких как вакцины. Сделка включает в себя производственные мощности BPS, а также 1700 сотрудников в германском Галле и в американском Блумингтоне.

До 2021 года доходы компании от этого подразделения были незначительными. Однако с началом пандемии COVID-19 оно начало приносить ощутимую прибыль. В 2021 доход подразделения вырос на 38% и составил 669 млн долл., а в 2022 году BPS принесла Baxter 644 млн долл.

«BPS уже давно признана во всем мире надежным и предпочтительным партнером в сфере контрактных производственных услуг для фармацевтической и биотехнологической промышленности», — заявил председатель, президент и главный исполнительный директор Baxter Хосе Алмейда.

«Используя наш глубокий опыт в отрасли и значительные стратегические ресурсы, мы считаем, что это партнерство может открыть множество возможностей для роста и помочь бизнесу полностью реализовать свой потенциал», — заявил управляющий партнер Advent Джон Мальдонадо.

Не только Baxter занимается выделением их своего состава разных частей бизнеса. Так, Johnson & Johnson выделила мощности по производству безрецептурных препаратов и товаров в компанию Kenvue. На прошлой неделе фирма привлекла 3,8 млрд долл. в ходе IPO.