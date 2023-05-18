Bayer обратилась в суд для отмены дженерика «Ксарелто»

Компания Bayer обратилась в суд Москвы с иском к компании «Медисорб» и Министерству здравоохранения, чтобы отменить государственную регистрацию препарата «Ривароксабан МЕДИСОРБ», а также регистрацию субстанции, которая используется при его производстве. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Bayer утверждает, что «Медисорб» нарушил патент компании № 2297415 на изобретение «Замещенные оксазолидиноны, способы их получения, лекарственное средство на их основе и применение замещенных оксазолидинонов», защищающий оригинальный препарат «Ксарелто». Патент действителен до 4 декабря 2024 года.

Препарат «Медисорба» был зарегистрирован в июле 2022 года. В своем иске Bayer также в качестве обеспечительных мер попросил суд наложить арест на шесть серий лекарственного препарата, зафиксированных в реестре Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Согласно Государственному реестру лекарственных средств, помимо препарата «Медисорба» зарегистрированы еще шесть препаратов с МНН ривароксабан. Среди их владельцев: Dr. Reddy's Laboratories, «Польфарма», «Алиум», «Северная звезда», «КРКА, д.д., Ново место», «Березовский фармацевтический завод».

Bayer не первый раз обращается в суд для отмены регистрации дженерика «Ксарелто». В декабре прошлого года компания подала аналогичный иск к «Березовскому фармацевтическому заводу» по поводу препарата «Ривароксабан Лекас». В результате компании заключили мировое соглашение — ответчик обязался не использовать изобретение, защищенное патентом № 2297415 до окончания срока его действия, в том числе не вводить свой препарат в гражданский оборот. Иначе он будет обязан выплатить компенсацию.

Согласно данным AlphaRM, в 2022 году закупки «Ксарелто» в рублях сократились на 19% — с 12,6 млрд до 10,2 млрд руб., по сравнению с 2021 годом. В то время как в 2021 году динамика закупок составляла +90% в рублях и +72% в упаковках относительно 2020 года. В аптечном сегменте также фиксируется снижение продаж в 2022 году — на 19% в стоимостном и на 25% в натуральном выражении. В прошлом году аптеки продали 3,8 млн упак. на сумму 13,9 млрд руб.