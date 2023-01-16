Bayer переориентируется на рынки США и Китая вместо Европы из-за ценовой политики

Глава отдела по производству лекарств Bayer Стефан Ольрих заявил Financial Times, что компания решила сосредоточиться на рынках США и Китая вместо Европы. По его словам, Европа становится «недружественной к инновациям», а европейские чиновники препятствуют тому, чтобы фармкомпании получали прибыль от своей деятельности.

Он заявил, что инвесторов отпугивают такие меры, как повышение пошлины на импорт препаратов в Великобритании или аналогичная политика Германии. Ольрих отмечает, что Китай, в отличие от Европы, благожелательно расположен к инновациям, а в США на лекарства установлены более высокие цены, что позволяет компаниям компенсировать рост расходов из-за инфляции. По его словам, Bayer уже удалось занять значительное место на рынке США и Китая.

«Европейские правительства пытаются создать стимулы для инвестиций в исследования, но с коммерческой точки зрения они делают нашу жизнь невыносимой», — заявил он.

Представители фармацевтической промышленности обеспокоены новыми сборами и налогами, которые вводятся в Европе, пишет FT. В прошлом месяце Bristol-Myers Squibb заявила, что расширение британской программы по упрощению доступа населения к лекарствам может привести к оттоку инвестиций из страны.

Эта программа представляет собой соглашение между британским минздравом и фармацевтической промышленностью. По его условиям фармкомпании должны выплачивать часть доходов от своей продукции правительству, если общий счет за лекарства, которые предоставляет населению британская служба NHS, увеличивается более чем на 2% в год. В 2022 году министерство постановило взимать отчисления в размере 15%, и компании потеряли 1,8 млрд долл. В 2023 году ставка увеличится до 26,5%, и, судя по прогнозам, это будет стоить производителям 3,3 млрд долл.