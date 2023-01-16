Bayer переориентируется на рынки США и Китая вместо Европы из-за ценовой политики
Высокопоставленный руководитель Bayer заявил, что компания сосредоточится на рынках Китая и США вместо Европы. По его словам, европейская ценовая политика не позволяет фармкомпаниям получать прибыль от своей деятельности.
Глава отдела по производству лекарств Bayer Стефан Ольрих заявил Financial Times, что компания решила сосредоточиться на рынках США и Китая вместо Европы. По его словам, Европа становится «недружественной к инновациям», а европейские чиновники препятствуют тому, чтобы фармкомпании получали прибыль от своей деятельности.
Он заявил, что инвесторов отпугивают такие меры, как повышение пошлины на импорт препаратов в Великобритании или аналогичная политика Германии. Ольрих отмечает, что Китай, в отличие от Европы, благожелательно расположен к инновациям, а в США на лекарства установлены более высокие цены, что позволяет компаниям компенсировать рост расходов из-за инфляции. По его словам, Bayer уже удалось занять значительное место на рынке США и Китая.
«Европейские правительства пытаются создать стимулы для инвестиций в исследования, но с коммерческой точки зрения они делают нашу жизнь невыносимой», — заявил он.
Представители фармацевтической промышленности обеспокоены новыми сборами и налогами, которые вводятся в Европе, пишет FT. В прошлом месяце Bristol-Myers Squibb заявила, что расширение британской программы по упрощению доступа населения к лекарствам может привести к оттоку инвестиций из страны.
Эта программа представляет собой соглашение между британским минздравом и фармацевтической промышленностью. По его условиям фармкомпании должны выплачивать часть доходов от своей продукции правительству, если общий счет за лекарства, которые предоставляет населению британская служба NHS, увеличивается более чем на 2% в год. В 2022 году министерство постановило взимать отчисления в размере 15%, и компании потеряли 1,8 млрд долл. В 2023 году ставка увеличится до 26,5%, и, судя по прогнозам, это будет стоить производителям 3,3 млрд долл.
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