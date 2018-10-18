Bayer прекращает поставки в РФ рентгеноконтрастного средства «Урографин»

Компания Bayer («Байер») прекращает поставки в РФ лекарственного препарата «Урографин (МНН: натрия амидотризоат), раствор для инъекций, 760 мг/мл», относящегося к группе рентгеноконтрастных средств, в связи с прекращением его производства на заводе «Берлимед» С.А., Испания.
Соответствующее письмо фармпроизводителя Росздравнадзор направил субъектам обращения лекарственных средств 2 ноября.
В письме указано, что прекращение производства не связано с вопросами безопасности и эффективности применения лекарственного препарата.
АО «Байер» не имеет дальнейших планов по возобновлению поставок данного препарата в РФ.
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