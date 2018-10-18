Bayer прекращает поставки в РФ рентгеноконтрастного средства «Урографин»

09:50
6 ноября 2018

Елена Сидорова

778

Компания Bayer («Байер») прекращает поставки в РФ лекарственного препарата «Урографин (МНН: натрия амидотризоат), раствор для инъекций, 760 мг/мл», относящегося к группе рентгеноконтрастных средств,  в связи с прекращением его производства на заводе «Берлимед» С.А., Испания.

Соответствующее письмо фармпроизводителя Росздравнадзор направил субъектам обращения лекарственных средств 2 ноября.

В письме указано, что прекращение производства не связано с вопросами безопасности и эффективности применения лекарственного препарата.

АО «Байер» не имеет дальнейших планов по возобновлению поставок данного препарата в РФ.

Нет комментариев

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
18.10.2018
Bayer временно прекращает поставки в РФ препарата «Авелокс» из-за модернизации производства
02.10.2018
Bayer и «Сколково» проводят конкурс биотехнологических стартапов Patents Power
26.09.2018
Bayer приостанавливает поставки в РФ антигельминтного препарата «Бильтрицид»
Популярное
04.11.2018
Создается новая аптечная ассоциация
4747
01.11.2018
Эксперт: план «Магнита» открыть 2000 аптек в 2019 году не выглядит реалистичным
1381
02.11.2018
Обзор отраслевых нормативно-правовых актов 
1306
02.11.2018
В ЕС одобрен препарат компании Vertex для комбинированной терапии муковисцидоза
1284
02.11.2018
УФАС требует приостановить исполнение контрактов, заключенных без торгов с ГП НО «НОФ»
1277