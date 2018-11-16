Bayer сокращает 12 тыс. рабочих мест

В настоящее время в штате компании 118,2 сотрудника. Как отметили в компании, значительное число рабочих мест будет сокращено в Германии.

Кроме того, в Bayer рассматривают возможность продажи ветеринарного бизнеса.

Часть сэкономленных средств пойдет на укрепление конкурентоспособности и развитие инноваций в подразделениях компании.