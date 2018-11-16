Bayer сокращает 12 тыс. рабочих мест

Немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer AG («Байер АГ») объявила о сокращении 12 тыс. рабочих мест в рамках программы по сокращению расходов, сообщает fox2now.com.
В настоящее время в штате компании 118,2 сотрудника. Как отметили в компании, значительное число рабочих мест будет сокращено в Германии.
Кроме того, в Bayer рассматривают возможность продажи ветеринарного бизнеса.
Часть сэкономленных средств пойдет на укрепление конкурентоспособности и развитие инноваций в подразделениях компании.
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
Нет комментариев
Комментариев: 0