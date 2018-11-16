Bayer сокращает 12 тыс. рабочих мест

12:12
30 ноября 2018

Илья Дугин

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Немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer AG («Байер АГ») объявила о сокращении 12 тыс. рабочих мест в рамках программы по сокращению расходов, сообщает fox2now.com.

В настоящее время в штате компании 118,2 сотрудника. Как отметили в компании, значительное число рабочих мест будет сокращено в Германии.  

Кроме того, в Bayer рассматривают возможность продажи ветеринарного бизнеса.

Часть сэкономленных средств пойдет на укрепление конкурентоспособности и развитие инноваций в подразделениях компании.     

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