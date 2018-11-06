Bayer временно приостанавливает поставки в РФ контрацептива «Логест»

Причина – производственные сложности, связанные с переходом производства данного лекарственного препарата на упаковочные материалы, снабженные элементами для системы мониторинга движения лекарственных препаратов. Возобновление поставок в РФ ожидается ориентировочно в декабре 2018 г.

Об этом сообщается в письме Росздравнадзора, которое он направил субъектам обращения лекарственных средств 15 ноября.