Белорусский Минздрав намерен запретить ИП заниматься фармдеятельностью

Минздрав Белоруссии представил проект Кодекса республики о здравоохранении. Министерство пригласило коллег высказать предложения по документу, сообщает национальный правовой портал республики. Предложения принимают до 9 декабря.

Кодекс должен урегулировать самые значимые общественные отношения, связанные с реализацией конституционного права граждан на охрану здоровья. Документ также упорядочит и актуализирует законодательство в сфере здравоохранения, обеспечит его согласованность, компактность и удобство в применении.

В проекте кодифицированы восемь законов Белоруссии, в числе которых — «Об обращении лекарственных средств». Авторы документа намерены исключить из определения фармацевтической деятельности указание на возможность ее осуществления индивидуальными предпринимателями.

«Устанавливается, что аптека является структурным подразделением организации здравоохранения, а деятельность по аптечному изготовлению, реализации, отпуску лекарственных препаратов, медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента могут осуществлять только юридические лица», — указано в пояснительной записке к проекту закона.

Кроме того, предлагается запретить продажу лекарств лицам до 14 лет для «защиты их жизни и здоровья, профилактики суицидального поведения, злоупотребления или самолечения». Авторы документа указывают, что малолетние не могут в полной мере отдавать себе отчет в последствиях неправильного применения препаратов: информация об ограничениях по применению лекарств находится в инструкции, которую дети могут «не прочитать или не понять».

«С 2018 года реализация лекарственных препаратов лицам в возрасте до 14 лет запрещена в Азербайджане, с 2021 года — в Украине», — сообщается в пояснительной записке.

Документом также уточняется ряд терминов и вносятся поправки в соответствии с гармонизацией с правом Европейского экономического союза.