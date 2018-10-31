Бесплатные прививки от гриппа в Москве внесены в программу госгарантий

12:31
26 октября 2018

Елена Сидорова

563
Фото: mosgorzdrav.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал 23 октября постановление Правительства Москвы № 1289-ПП, в соответствии с которым в перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, включены прививки от гриппа.

«В рамках Территориальной программы в целях первичной профилактики заболеваний (иммунопрофилактики) населения обеспечивается проведение профилактических прививок населению в местах (включая места вне медицинских организаций, в том числе в специализированном транспортном средстве), определенных Департаментом здравоохранения г. Москвы для организации проведения профилактических мероприятий в целях предупреждения заболеваемости населения гриппом», – указано в постановлении.

Нет комментариев

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
31.10.2018
Власти Москвы помогут компаниям-экспортерам продвигать  товары за рубежом  
22.09.2018
Алексей Хрипун по-прежнему будет руководить здравоохранением Москвы
19.09.2018
Анастасия Ракова будет отвечать за социальный блок столичного правительства
Популярное
31.10.2018
НДС 20%: как аптекам подготовиться к изменениям
2298
28.10.2018
Преференции для препаратов из российских фармсубстанций стартуют 5 ноября 2018 года
2108
31.10.2018
К партнерству ИРИС присоединяется хабаровская аптечная сеть
17751
29.10.2018
Протек намерен взыскать с A.v.e  более 23 млн рублей
1503
30.10.2018
Замена полисов ОМС осуществляется в плановом порядке
1371