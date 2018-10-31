Бесплатные прививки от гриппа в Москве внесены в программу госгарантий

«В рамках Территориальной программы в целях первичной профилактики заболеваний (иммунопрофилактики) населения обеспечивается проведение профилактических прививок населению в местах (включая места вне медицинских организаций, в том числе в специализированном транспортном средстве), определенных Департаментом здравоохранения г. Москвы для организации проведения профилактических мероприятий в целях предупреждения заболеваемости населения гриппом», – указано в постановлении.