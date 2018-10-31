Бесплатные прививки от гриппа в Москве внесены в программу госгарантий

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал 23 октября постановление Правительства Москвы № 1289-ПП, в соответствии с которым в перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, включены прививки от гриппа.
«В рамках Территориальной программы в целях первичной профилактики заболеваний (иммунопрофилактики) населения обеспечивается проведение профилактических прививок населению в местах (включая места вне медицинских организаций, в том числе в специализированном транспортном средстве), определенных Департаментом здравоохранения г. Москвы для организации проведения профилактических мероприятий в целях предупреждения заболеваемости населения гриппом», – указано в постановлении.
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
Нет комментариев