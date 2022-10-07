«Бетувакс» получил разрешение на второе испытание вакцины от COVID-19

Компания ООО «Бетувакс» получила разрешение Минздрава на исследование рекомбинантной вакцины «Бетувакс-КоВ-2» для профилактики COVID-19. Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, будут проводиться I—II фазы клинического исследования. В документе указано, что изучается безопасность, переносимость и иммуногенность вакцины у здоровых добровольцев в возрасте от 18 лет, прошедших первичную вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции или переболевших ею.

В исследовании примут участие 210 добровольцев. Испытания будут проводить на базе трех медицинских центров: Санкт-Петербургского НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, ООО «Научно-исследовательский центр Эко-безопасность» (Санкт-Петербург) и ООО «Профессорская клиника» (Пермь). Исследование планируется закончить в июле 2023 года. По данным протокола, препарат производит АО «Институт новых медицинских технологий».

«Бетувакс-КоВ-2» — это рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц из природного материала, имитирующих вирусные частицы, содержащие поверхностный антиген коронавируса.

Ранее «ФВ» писал про исследование вакцины в 2021 году. Результаты этого испытания неизвестны. В Реестре КИ статус испытаний не изменился — в нем указано, что оно проводится. Однако его планировалось завершить в августе текущего года.