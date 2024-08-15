«Биннофарм Групп» инвестировала в свои проекты около 2 млрд руб. за полгода

Российская фармкомпания «Биннофарм Групп» в первом полугодии 2024 года инвестировала около 2 млрд руб. в собственные производственные проекты.

«До конца года планируется инвестирование в производственные мощности в размере еще 3 млрд руб.», — сообщили «ФВ» в пресс-службе компании.

За первое полугодие текущего года темпы роста компании «Биннофарм Групп», по данным аналитического агентства AlphaRM, составили 26% в аптечном сегменте. Компания продолжает инвестировать в развитие производства и инновации на фоне увеличения потребности россиян в современных лекарствах, а также выход на китайский рынок.

В этом году приоритетными для компании проектами стали: расширение фармпредприятия в Зеленограде, на котором стартует производство востребованных препаратов на основе моноклональных антител (МАБ), строительство современного складского комплекса на курганском «Синтезе», увеличение производственных мощностей линии грануляции на площадке «АЛИУМ» в Московской области. Продолжается развитие и R&D-центра, запущенного в 2023 году в Красногорске. Там идет работа над созданием участка по производству высокоактивных препаратов (НИБ).