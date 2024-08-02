«Биннофарм Групп» получит льготный заем в 150 млн рублей на модернизацию завода в Серпухове

Производственная площадка «Алиум», которая входит в состав фармкомпании «Биннофарм Групп», получит льготный заем от Фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО) в размере 150 млн руб. для реализации проекта по модернизации производственных мощностей, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

По словам зампредседателя правительства, министра промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, средства будут направлены на разработку и закупку технологического оборудования, его установку и подготовку к серийному производству. Общие инвестиции в проект составят почти 190 млн руб., запустить производство планируют в начале 2026 года.

Компания намерена выпускать на модернизированном оборудовании препараты для симптоматического лечения боли, терапии симптомов хронических заболеваний вен, лечения язвенной болезни желудка, противоэпилептические и урологические препараты. Благодаря проекту выпуск упаковок лекарств вырастет до 935 тыс. штук в месяц.

«Привлеченные средства помогут увеличить объемы производства и расширить ассортимент продуктов, выпускаемых на заводе в Серпухове», — поделился корпоративный директор по производственной деятельности «Биннофарм Групп» Анатолий Ягленко.

«Алиум» (ранее «Оболенское», Серпуховский район Московской области) — одна из пяти производственных площадок компании. Фармхолдинг «Биннофарм Групп» запустил на заводе «Алиум» участок мелкосерийного производства в 2020 году. На предприятии производят препараты разных терапевтических групп: пульмонология, неврология, кардиология, гастроэнтерология, инфекционные и простудные заболевания, флебология, урология, антибиотики и антисептики, а также болеутоляющие.