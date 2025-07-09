«Биннофарм Групп» с помощью облигаций привлекла 2 млрд рублей

«Биннофарм Групп» разместила облигации на 2 млрд руб., максимальная ставка купона составила 19,5%, по облигациям предусмотрена ежемесячная выплата, сообщили в пресс-службе компании. Это третье размещение в текущем году. В феврале компания привлекла 4 млрд руб., в марте – 6 млрд руб.

В феврале 2025 года ставка составила 25,5%, в марте – 23,5%. Срок обращения всех выпусков облигаций — три года.

По словам финансового директора «Биннофарм Групп» Хафиза Гафурова, уникальность последнего размещения в том, что компании удалось в максимально короткие сроки осуществить клубное размещение со ставкой ниже текущих рыночных уровней для облигаций с аналогичным кредитным рейтингом.

Аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов отмечает, что уровень ставки по облигациям заметно более привлекательный, чем кредитование. «Размещение облигаций в большинстве случаев, особенно для не самых крупных компаний, предоставляет более выгодные условия, чем кредиты, но эмитенты ограничены уровнем спроса», – прокомментировал он.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям серии 001P-06 кредитный рейтинг на уровне ruA(EXP).

Привлеченные средства будут инвестированы в крупные проекты компании, например, в запуск производства препаратов на основе моноклональных антител, строительство крупного фармацевтического склада на Урале и др.

Во втором полугодии «Биннофарм Групп» продолжит оптимизацию кредитного портфеля на основании наиболее эффективных финансовых инструментов, отметили в компании.