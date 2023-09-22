BioNTech получила 90 млн долларов на разработку вакцины против оспы обезьян

Немецкая компания BioNTech получит от Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) 90 млн долл. на разработку вакцины против оспы обезьян (MPOX) на основе технологии мРНК. Об этом сообщается на сайте производителя.

MPOX — вирусное заболевание, вызывает кожную сыпь и может передаваться людям через физический контакт.

В августе BioNTech начала I/II фазу испытаний вакцин BNT166a и BNT166c у пациентов с предшествующей инфекции MPOX в анамнезе и без нее. В них принимает участие 196 пациентов.

По словам генерального директора BioNTech Угура Сахина, разработка BNT166 началась в мае 2022 года. В компании надеются, что появление вакцины поможет реализовать программу CEPI под названием «100 дней».

Этот проект направлен на ускорение разработки и распространение вакцин с хорошей переносимостью против пандемических вирусов, которые могут возникнуть в будущем. Главной целью этого проекта является возможность обеспечить население препаратом в течение 100 дней после обнаружения возбудителя. Обычно вывод вакцины на рынок занимает 10—15 лет.

В конце прошлого месяца CEPI в рамках этого проекта объявила о соглашении на 80 млн долл. с исследователями из Кембриджского университета, которые разработали вакцину против COVID-19 от AstraZeneca.

«Наша работа с MPOX поможет расширить портфель доступных вакцин против этого потенциально смертельного заболевания, а также улучшить наше понимание того, как технология мРНК действует против ортопоксвирусов, семейства вирусов, которые уже давно угрожают человечеству и остаются угрозой сегодня», — сообщил генеральный директор CEPI Ричард Хэтчетт.