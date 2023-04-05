BioNTech с китайской DualityBio будут разрабатывать онкологические препараты

Немецкая BioNTech подписала соглашение о сотрудничестве с китайской биотехнологической компанией DualityBio. Производители будут совместно разрабатывать два онкологических лекарственных средства.

Препараты DB-1303 и DB-1311 будут применяться в качестве комбинированной терапии для борьбы с солидными опухолями. Разработки принадлежат к классу конъюгатов антитело-лекарственных средств (ADC), которые предназначены для целенаправленного уничтожения раковых клеток без повреждения здоровых тканей. DualityBio сохранит коммерческие права на препараты в материковом Китае и ряде других территорий, а BioNTech получит их во всем остальном мире.

DB-1303 уже получил от американского регулятора FDA статус «ускоренного рассмотрения». Это означает, что препарат будет рассматриваться экспертами агентства в приоритетном порядке. В настоящее время он проходит II фазу клинических испытаний.

DualityBio получит аванс на общую сумму в 170 млн долл. Также компания будет иметь право на платежи, связанные с определенными этапами разработки препаратов, их одобрения и продаж в размере свыше 1,5 млрд долл. Кроме того, соглашение предполагает выплату лицензионных отчислений.

В конце марта BioNTech подписала соглашение с частной компанией OncoC4 по совместной разработке и последующей коммерциализации кандидатного препарата против рака.