Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
BioNTech с китайской...

BioNTech с китайской DualityBio будут разрабатывать онкологические препараты

05.04.2023
10:10
Николай Соколов

Немецкий производитель BioNTech подписал соглашение с компанией DualityBio из Китая. Оно будет направлено на разработку онкологических препаратов и превысит 1,5 млрд долл.

Немецкая BioNTech подписала соглашение о сотрудничестве с китайской биотехнологической компанией DualityBio. Производители будут совместно разрабатывать два онкологических лекарственных средства.

Препараты DB-1303 и DB-1311 будут применяться в качестве комбинированной терапии для борьбы с солидными опухолями. Разработки принадлежат к классу конъюгатов антитело-лекарственных средств (ADC), которые предназначены для целенаправленного уничтожения раковых клеток без повреждения здоровых тканей. DualityBio сохранит коммерческие права на препараты в материковом Китае и ряде других территорий, а BioNTech получит их во всем остальном мире.

DB-1303 уже получил от американского регулятора FDA статус «ускоренного рассмотрения». Это означает, что препарат будет рассматриваться экспертами агентства в приоритетном порядке. В настоящее время он проходит II фазу клинических испытаний.

DualityBio получит аванс на общую сумму в 170 млн долл. Также компания будет иметь право на платежи, связанные с определенными этапами разработки препаратов, их одобрения и продаж в размере свыше 1,5 млрд долл. Кроме того, соглашение предполагает выплату лицензионных отчислений.

В конце марта BioNTech подписала соглашение с частной компанией OncoC4 по совместной разработке и последующей коммерциализации кандидатного препарата против рака.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.