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Biocad начал исследования...

Biocad начал исследования нетакимаба у детей

25.06.2025
11:40
Надежда Синицына
Компания Biocad завершила набор участников с бляшечным псориазом от 6 до 12 лет в клиническое исследование нетакимаба. Ранее в исследование включили подростков от 12 до 17 лет. Нетакимаб предназначен для лечения взрослых людей старше 18 лет с псориазом, псориатическим артритом и анкилозирующим спондилитом.
Фото: 123rf.com

Компания Biocad планирует расширить показания для использования оригинального препарата нетакимаб. Согласно пресс-релизу, завершен набор детей от 6 до 12 лет с бляшечным псориазом, которые примут участие в клиническом исследовании эффективности и безопасности нетакимаба.

Ранее в испытания были включены подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Согласно пресс-релизу, промежуточная оценка безопасности терапии показала, что нетакимаб хорошо переносится несовершеннолетними пациентами. Благоприятный профиль безопасности лекарственного средства подтвердили и дополнительные исследования на животных.

Согласно данным ГРЛС, в исследовании примут участие 240 детей от 6 лет и старше со среднетяжелым и тяжелым бляшечным псориазом. Планируется оценить эффективность, безопасность, фармакокинетику и иммуногенность препарата. Испытания пройдут на базе 19 клинических центров, включая Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, НМИЦ здоровья детей в Москве, а также Алтайский и Кировский государственные медицинские университеты. Исследование должно завершиться до конца 2031 года.

Нетакимаб был впервые зарегистрирован в 2019 году под торговым наименованием «Эфлейра». Препарат представляет собой моноклональное антитело — ингибитор интерлейкина 17А, который участвует в поддержании воспаления при различных заболеваниях, включая псориаз, псориатический артрит и анкилозирующий спондилит. Препарат входит в Перечень ЖНВЛП.

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