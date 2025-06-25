Biocad начал исследования нетакимаба у детей

Компания Biocad планирует расширить показания для использования оригинального препарата нетакимаб. Согласно пресс-релизу, завершен набор детей от 6 до 12 лет с бляшечным псориазом, которые примут участие в клиническом исследовании эффективности и безопасности нетакимаба.

Ранее в испытания были включены подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Согласно пресс-релизу, промежуточная оценка безопасности терапии показала, что нетакимаб хорошо переносится несовершеннолетними пациентами. Благоприятный профиль безопасности лекарственного средства подтвердили и дополнительные исследования на животных.

Согласно данным ГРЛС, в исследовании примут участие 240 детей от 6 лет и старше со среднетяжелым и тяжелым бляшечным псориазом. Планируется оценить эффективность, безопасность, фармакокинетику и иммуногенность препарата. Испытания пройдут на базе 19 клинических центров, включая Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, НМИЦ здоровья детей в Москве, а также Алтайский и Кировский государственные медицинские университеты. Исследование должно завершиться до конца 2031 года.

Нетакимаб был впервые зарегистрирован в 2019 году под торговым наименованием «Эфлейра». Препарат представляет собой моноклональное антитело — ингибитор интерлейкина 17А, который участвует в поддержании воспаления при различных заболеваниях, включая псориаз, псориатический артрит и анкилозирующий спондилит. Препарат входит в Перечень ЖНВЛП.