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Biocad проведет клинические...

Biocad проведет клинические исследования препарата для лечения диабета 1-го типа

18.10.2023
11:41
Елена Калиновская
Минздрав одобрил проведение первой фазы клинических исследований препарата BCD-253 компании Biocad. Инвестиции в разработку и исследования составляют порядка 1 млрд рублей.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Минздрав выдал Biocad разрешение на клинические исследования (КИ) препарата BCD-253, который планируется применять для предупреждения развития сахарного диабета 1-го типа. В первой фазе смогут принять участие здоровые добровольцы мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет. Этот этап клинического исследования пройдет в Санкт-Петербурге. Окончание КИ запланировано на декабрь 2027 года.

При сахарном диабете 1-го типа разрушаются бета-клетки поджелудочной железы, из-за чего организм теряет способность синтезировать инсулин. Ученые компании совместно с РНИМУ им. Пирогова разработали новый препарат на основе моноклональных антител, потенциально способный предотвращать разрушение бета-клеток. Ранняя разработка препарата началась в 2020 году.

Завершенные доклинические исследования препарата включали оценку безопасности и эффективности при его введении релевантному виду нечеловекообразных приматов — павианов анубисов.

Рынок препаратов против диабета 1-го типа представлен только инсулинами, предназначенными для компенсации дефицита инсулина в организме. По данным AlphaRM, объем российского рынка инсулинов в 2022 году составил 28,8 млрд руб.

Как сообщал «Медицинский вестник», в ноябре 2022 года в США одобрили препарат teplizumab-mzwv, способный замедлить прогрессирование сахарного диабета 1-го типа. Лекарство связывает и инактивирует иммуноциты, которые атакуют клетки, вырабатывающие инсулин. Таким образом препарат повышает относительное содержание клеток, сдерживающих иммунный ответ, и тормозит прогрессирование диабета 1-го типа.

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