Biocon Biologics закрыла сделку по покупке биоаналогового подразделения Viatris

Biocon Biologics, дочерняя компания Biocon, закрыла сделку по покупке подразделения Viatris, которое занимается производством биоаналогов. Сумма сделки составила 3 млрд долл., пишет Pharmaceutical Technology.

Biocon получила полный контроль над портфолио препаратов Viatris, включающее биоаналоги инсулиновых препаратов, онкологических и иммунологических лекарств, а также несколько биоаналогов, находящихся в стадии разработки. Также Biocon Biologics имеет доступ к портфелю вакцин благодаря ранее объявленному партнерству с Serum Institute Life Sciences (SILS).

Впервые о сделке «ФВ» писал в феврале этого года. В рамках соглашения Viatris получила авансовый платеж в размере 2 млрд долл. от Biocon Biologics. Остальную сумму составят обязательно конвертируемые привилегированные акции (CCPS) Biocon на сумму 1 млрд долл.

После закрытия сделки президент Viatris Раджив Малик вошел в совет директоров Biocon Biologics.

«Завершение сделки по приобретению глобального бизнеса биоаналогов Viatris — это историческим переломный момент на пути к превращению Biocon Biologics в ведущее в мировом масштабе предприятие по производству биоаналогов, — заявила председатель и управляющий директор компании Киран Мазумдар-Шоу. — Это ускорит наш выход на некоторые развитые и развивающиеся рынки».

В октябре «ФВ» сообщал, что Viatris изучает возможность продажи подразделения безрецептурных препаратов в Европе за 3 млрд евро. Генеральный директор компании Майкл Геттлер отмечал, что компания избавляется от «непрофильных активов».