Biogen назначила бывшую сотрудницу Genentech новым главой отдела исследований
Компания Biogen назначила Джейн Гроган руководителем отдела исследований, об этом сообщается на сайте производителя. Гроган займет позицию, которая оставалась без постоянного руководителя с момента ухода из компании Альфреда Сандрока в конце 2021 года.
Ранее Гроган занимала должность главного научного директора в компании Graphite Bio, которая занимается редактированием генов. Такие же обязанности она исполняла в ArsenalBio, которая занимается Т-клеточными терапиями.
До этого она почти 16 лет проработала в подразделении Genentech компании Roche на руководящих должностях, связанных с иммунологией и иммуноонкологией, специализируясь на ревматоидном артрите, волчанке, рассеянном склерозе, синдроме раздраженного кишечника и раке.
После ухода Сандрока с поста руководителя отдела исследований и разработок компания Biogen решила разделить эту должность. Прия Сингхал на время заняла пост руководителя отдела разработки. Вместе с Сингхал Гроган «будет определять стратегию [нашего] портфолио», — заявил генеральный директор Biogen Кристофер Вихбахер.
В Genentech работа Гроган в основном касалась механизмов активации Т-клеток, индукции толерантности и эпигенетических модификаторов.
По словам Biogen, ее лаборатория выявила важнейшие регуляторы как эффекторных, так и регуляторных Т-клеток и определила несколько целей для клинических испытаний по аутоиммунным и онкологическим показаниям, таких как антилимфотоксин-альфа при ревматоидном артрите и антиTIGIT для иммунотерапии рака. Гроган также была руководителем проекта по разработке Т-клеточной терапии.
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