Biogen подала иск против «Генериума» из-за российского аналога «Спинразы»

Американская биофармкомпания Biogen подала исковое заявление против российской биотехнологической компании «Генериум» и Минздрава России, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Сотрудник европейского представительства Biogen сообщил «Ведомостям», что речь идет о дженерике «Спинразы» от «Генериума»: американская компания считает, что препарат «Лантесенс» с МНН нусинерсен нарушает российский патент № 2793459.

Иск зарегистрирован 25 июля, третьим лицом выступает Роспатент. Истцом по делу, помимо Biogen, выступает американская компания Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL). Предварительное судебное заседание назначено на 27 августа.

В настоящее время нусинерсен — один из трех препаратов для патогенетической терапии спинальной мышечной атрофии (СМА), зарегистрированных в мире. Действующее вещество способно увеличить выработку белка выживаемости мотонейронов, препятствуя прогрессированию заболевания и способствуя стабилизации состояния и/или улучшению двигательной функции. Для пациентов это жизненно необходимый препарат.

В пресс-службе «Генериума» журналистам сообщили, что компании пока неизвестно содержание иска и ответить на изложенные в нем требования компания сможет после ознакомления с ним. Позиция компании заключается в отсутствии нарушения прав третьих лиц при вводе лекарственного препарата «Лантесенс» в гражданский оборот. Представитель «Генериума» уверен, что нарушения исключительного права компании Biogen при вводе препарата в гражданский оборот не происходит, такие риски были исключены в ходе разработки лекарства.

«Генериум» получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ на препарат «Лантесенс» с МНН нусинерсен для лечения всех типов проксимальной СМА независимо от возраста пациентов в апреле 2024 года. Российский нусинерсен стал первым препаратом — аналогом «Спинразы» в мире.