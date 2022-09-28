Biogen заплатит почти миллиард долларов по делу о подкупе врачей для продвижения препаратов

Biogen выплатит более 843 млн долл. федеральному правительству США и 56 млн долл. пятнадцати американским штатам для урегулирования дела о незаконном продвижении своих препаратов, пишет CNBC.

Бывший сотрудник Biogen, ставший осведомителем по этому процессу, Майкл Баудуниак подал в суд на фармацевтическую компанию в 2012 году от имени федерального правительства в соответствии с «Законом о ложных претензиях».

Баудуниак утверждал, что с 2009 по 2014 год Biogen платила врачам откаты в виде выплат за выступления, консультации и питание. Таким образом она подталкивала их выписывать лекарства компании от рассеянного склероза «Авонекс», «Тизабри» и«Текфидера». Также пострадали государственные страховые программы Medicare и Medicaid, которые получили неверные данные о пациентах.

По данным Министерства юстиции США, Баудуниак получит около 250 млн долл. из федеральных средств за свою роль информатора. «Объявленное мировое соглашение подчеркивает критическую роль, которую информаторы играют… в борьбе с мошенничеством, затрагивающим федеральные программы здравоохранения», — заявил глава отдела по гражданским делам Министерства юстиции Брайан Бойнтон.

Biogen отрицает какие-либо правонарушения по этому делу. Компания заявила, что хочет разрешить судебный процесс, чтобы сосредоточиться на других приоритетах. «Biogen считает, что ее намерения и действия всегда были законными и уместными, и Biogen отрицает все обвинения, выдвинутые в этом деле», — заявили в компании.