«Биокад» отозвал из Госреестра регудостоверения лекарств и фармсубстанций

Минздрав исключил из Госреестра лекарственных средств девять регистрационных удостоверений. Четыре из них — препараты, пять — фармсубстанции. Информация об этом была опубликована на сайте Минздрава.

Из Госреестра исключен противоопухолевый препарат для лечения немелкоклеточного рака легкого «Эрлотиниб» (МНН эрлотиниб) в таблетках. В ГРЛС зафиксированы пять аналогов данного лекарства российского и индийского производства.

Минздрав исключил РУ на: антитромботическое средство «Эноксапарин натрия» (МНН эноксапарин натрия) в виде раствора для инъекций, противоанемическое средство «Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс», раствор для внутривенного введения и антигипертензивный препарат «Бозентан» (МНН бозентан) в таблетках. Аналоги на перечисленные препараты также в большом ассортименте представлены на российском рынке.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельца регистрационных удостоверений компании «Биокад».

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

«Эрлотиниб» (эрлотиниб), таблетки, РУ — ЛП-006744 от 01.02.2021 г.; «Эноксапарин натрия» (эноксапарин натрия), раствор для инъекций, РУ — ЛП-004284 от 04.05.2017 г.; «Железа гидроксид сахарозный комплекс» (железа [III] гидроксид сахарозный комплекс), раствор для внутривенного введения, РУ — ЛП-005089 от 09.10.2018 г.; «Бозентан» (бозентан), таблетки, РУ — ЛП-006764 от 09.02.2021 г.

Также из реестра были исключены следующие фармсубстанции: