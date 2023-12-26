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«Биокад» отозвал из...

«Биокад» отозвал из Госреестра регудостоверения лекарств и фармсубстанций

26.12.2023
18:59
Вероника Догузова
Компания «Биокад» отозвала из Госреестра четыре регистрационных удостоверения лекарств и пять удостоверений фармсубстанций. Все исключенные препараты имеют полные аналоги в ГРЛС.
Фото: Вероника Догузова

Минздрав исключил из Госреестра лекарственных средств девять регистрационных удостоверений. Четыре из них — препараты, пять — фармсубстанции. Информация об этом была опубликована на сайте Минздрава.

Из Госреестра исключен противоопухолевый препарат для лечения немелкоклеточного рака легкого «Эрлотиниб» (МНН эрлотиниб) в таблетках. В ГРЛС зафиксированы пять аналогов данного лекарства российского и индийского производства.

Минздрав исключил РУ на: антитромботическое средство «Эноксапарин натрия» (МНН эноксапарин натрия) в виде раствора для инъекций, противоанемическое средство «Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс», раствор для внутривенного введения и антигипертензивный препарат «Бозентан» (МНН бозентан) в таблетках. Аналоги на перечисленные препараты также в большом ассортименте представлены на российском рынке.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельца регистрационных удостоверений компании «Биокад».

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

  1. «Эрлотиниб» (эрлотиниб), таблетки, РУ — ЛП-006744 от 01.02.2021 г.;
  2. «Эноксапарин натрия» (эноксапарин натрия), раствор для инъекций, РУ — ЛП-004284 от 04.05.2017 г.;
  3. «Железа гидроксид сахарозный комплекс» (железа [III] гидроксид сахарозный комплекс), раствор для внутривенного введения, РУ — ЛП-005089 от 09.10.2018 г.;
  4. «Бозентан» (бозентан), таблетки, РУ — ЛП-006764 от 09.02.2021 г.

Также из реестра были исключены следующие фармсубстанции:

  1. «Флударабина фосфат», РУ — ЛСР-001176/10 от 19.02.2010 г.;
  2. «Сертаконазола нитрат», РУ — ФС-001039 от 05.03.2015 г.;
  3. «Карбоплатин», РУ — ЛСР-008826/08 от 06.11.2008 г.;
  4. «Гранисетрона гидрохлорид», РУ — ЛСР-009844/09 от 04.12.2009 г.;
  5. «Гемцитабина гидрохлорид», РУ — ЛСР-001055/09 от 12.02.2009 г.

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