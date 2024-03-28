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«Биокад» получил разрешение...

«Биокад» получил разрешение на клинические исследования препарата BCD-261 от болезни Крона

28.03.2024
16:48
Коблова Дина
Минздрав разрешил компании «Биокад» проводить клинисследования нового препарата BCD-261 для терапии болезни Крона и язвенного колита среднетяжелого и тяжелого течения. Ожидается, что лекарство будет отличаться от других препаратов антиTL1A увеличенным временем циркуляции и отсутствием эффекторных свойств.
Фото: freepik

Компания «Биокад» получила разрешение Минздрава на проведение клинического исследования нового препарата BCD-261, который предназначен для терапии воспалительных заболеваний кишечника — болезни Крона и язвенного колита среднетяжелого и тяжелого течения, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Препарат представляет собой оригинальное моноспецифическое безэффекторное антитело IgG1, связывающее провоспалительный цитокин TL1A. Уровень TL1A значительно повышается при воспалительных заболеваниях кишечника, что отрицательно влияет на течение заболевания.

«Ожидается, что BCD-261 будет отличаться от других препаратов антиTL1A увеличенным временем циркуляции и отсутствием эффекторных свойств. Более того, после регистрации препарата подкожное введение позволит пациентам самостоятельно вводить лекарственное средство без обязательного посещения медицинского учреждения», — поделились в «Биокаде».

Клиническое исследование первой фазы препарата проведут в специализированном исследовательском центре в Санкт-Петербурге. В нем смогут поучаствовать здоровые мужчины в возрасте от 18 до 45 лет включительно.

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