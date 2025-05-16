Биомедицина и фармацевтика включены в перечень научных направлений центра «Русский»

Правительство утвердило изменения в постановление № 1868 от 18.11.2020 о создании инновационного научно-технологического центра «Русский». Постановление № 653 от 15.05.2025 было опубликовано на портале правовой информации.

В список деятельности научно-технологических направлений центра добавили биомедицину и фармацевтику. Ранее туда включили: Мировой океан, биотехнологии и информационно-коммуникационные технологии.

Постановление вступило в силу со дня его официальной публикации.

Научно-технологический центр «Русский» на острове Русский на базе Дальневосточного федерального университета был запланирован для развития высокотехнологичного бизнеса на Дальнем Востоке и продвижения российских наукоемких продуктов и технологий на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Открыть центр планируют летом 2025 года.