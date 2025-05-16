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Биомедицина и фармацевтика...

Биомедицина и фармацевтика включены в перечень научных направлений центра «Русский»

16.05.2025
13:37
Дина Коблова
Правительство включило биомедицину и фармацевтику в перечень научных направлений инновационного центра «Русский» на Дальнем Востоке. Открытие центра запланировано на лето.
Остров Русский | Фото: пресс-служба Дальневосточного федерального университета

Правительство утвердило изменения в постановление № 1868 от 18.11.2020 о создании инновационного научно-технологического центра «Русский». Постановление № 653 от 15.05.2025 было опубликовано на портале правовой информации.

В список деятельности научно-технологических направлений центра добавили биомедицину и фармацевтику. Ранее туда включили: Мировой океан, биотехнологии и информационно-коммуникационные технологии.

Постановление вступило в силу со дня его официальной публикации.

Научно-технологический центр «Русский» на острове Русский на базе Дальневосточного федерального университета был запланирован для развития высокотехнологичного бизнеса на Дальнем Востоке и продвижения российских наукоемких продуктов и технологий на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Открыть центр планируют летом 2025 года.

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