Bionika Digital выступила партнером образовательной программы по маркировке лекарств  

В рамках выставки «Фарммедпром» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области образовательных программ по цифровой маркировке и мониторинга движения лекарственных препаратов между образовательным центром компетенций Track & Trace Educational Center и Bionika Digital (подразделение ГК «Бионика»).
Подписание состоялось на стенде Минпромторга. Как отметил управляющий партнер Track & Trace Educational Center Владимир Плохих, суть соглашения – объединение усилий и компетенций с целью вовлечения участников фармацевтического рынка в образовательный процесс о технологиях цифровой маркировки лекарств и мониторинга их движения.
«Эта тема очень важна для всего сообщества. Мы вовлекаем участников рынка в образовательный проект с учетом актуальности процесса перехода отрасли на цифровую маркировку. Этот проект создан группой экспертов, в том числе практиков, которые вовлечены в пилотные проекты по маркировке», – добавила исполнительный директор Bionika Digital Дарья Зарубина.
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
Нет комментариев
Комментариев: 0