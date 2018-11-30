Bionika Digital выступила партнером образовательной программы по маркировке лекарств  

Подписание состоялось на стенде Минпромторга. Как отметил управляющий партнер Track & Trace Educational Center Владимир Плохих, суть соглашения – объединение усилий и компетенций с целью вовлечения участников фармацевтического рынка в образовательный процесс о технологиях цифровой маркировки лекарств и мониторинга их движения.

«Эта тема очень важна для всего сообщества. Мы вовлекаем участников рынка в образовательный проект с учетом актуальности процесса перехода отрасли на цифровую маркировку. Этот проект создан группой экспертов, в том числе практиков, которые вовлечены в пилотные проекты по маркировке», – добавила исполнительный директор Bionika Digital .