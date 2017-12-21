«Биосинтез» стал лауреатом в номинации премии «Лучший экспортер Пензенской области-2017»

12:37
5 декабря 2018
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Фото: penza-post.ru

В Законодательном собрании Пензенской области 29 ноября в рамках 25-летия областной ТПП состоялось награждение победителей регионального конкурса «Лучший экспортер года Пензенской области» по итогам 2017 г. среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Конкурс проводился Центром поддержки экспорта Пензенской области при поддержке регионального Министерства экономики. В этом году в конкурсе приняли участие предприятия, достигшие высоких показателей в производстве и реализации экспортной продукции.

Цели конкурса – повышение престижа товаропроизводителей Пензенской области на мировом рынке, стимулирование и развитие экспортно-ориентированного производства, популяризация успешного опыта экспортной деятельности, поддержка и содействие росту числа экспортеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

По итогам конкурса ПАО «Биосинтез» получил диплом лауреата в номинации «За развитие экспортной деятельности в Пензенской области и продвижение продукции на экспорт».

Источник: «Сан Фарма»

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Сан Фарма
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