Бизнес попросил Минздрав скорректировать расчеты закупочных цен на лекарства

Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) предложила изменить расчет начальной максимальной цены контрактов (НМЦК) на закупку жизненно важных лекарств, чтобы иметь возможность учитывать выросшие из-за дефицита цены. Об этом говорится в письме ассоциации за подписью председателя правления Алексея Кедрина, направленное на имя замглавы Минздрава Сергея Глаголева 20 июня. Копия документа есть у «ФВ». О письме также ранее сообщило РБК. В Минздраве не ответили на запрос «ФВ».

В письме отмечается, что сейчас механизм определения начальной цены контракта не учитывает повышенные цены на препараты, которые были перерегистрированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1771 от 31.10.2020. Из-за этого резко выросло число несостоявшихся аукционов по ряду лекарств.

Дело в том, что при организации закупок продолжают применять механизм средневзвешенной цены торгов за предыдущие периоды, когда оцениваются закупки по заниженным неактуальным ценам, до их перерегистрации, говорится в обращении. Расчет референтных цен ведется в соответствии с ЕГИСЗ Минздрава — система автоматически учитывает объем закупки медпрепаратов в рамках одного наименования (МНН, а при его отсутствии — по химическому или группировочному наименованию или по составу комбинированного лекарства), с учетом соответствующих лекарственных форм и дозировок. Расчет референтных цен ведется автоматически по состоянию на 1 мая и 1 ноября текущего года.

При этом не учитывается форма выпуска, что может привести к некорректным расчетам и к признанию торгов несостоявшимися в связи с несоответствием референтных цен, которые были рассчитаны автоматически, фактической стоимости отдельных форм выпуска.

В ассоциации привели пример с инсулином аспарт, его стоимость была увеличена из-за угрозы дефицита. С января до середины мая 2024 года были объявлены торги на закупку 1,4 млн упаковок лекарства, из которых закупили 636 тыс. — чуть менее 50%. Кроме того, закупки на 220 тыс. упаковок уже перевыставлены с новыми НМЦК и находятся в процессе исполнения, говорится в письме. Это показывает, что торги госзакупок часто отменяются, если начальная максимальная цена контракта не соответствует рыночным реалиям, считают в АФПЕАЭС.

Участники рынка предлагают внести изменения в Приказ Минздрава РФ № 1064н от 19.12.2019, позволяющие заказчикам сразу учитывать максимальную цену, которая зарегистрирована в реестре.

Правительство утвердило план мероприятий по реализации «Фармы-2030» в конце марта этого года. Он в том числе предполагает уточнение механизма расчета НМЦК с использованием референтных цен. В АФПЕАЭС предлагали внести к июню 2024-го изменения в приказы Минздрава № 1034 от 19.12.2017 и № 1064н от 19.12.2019, чтобы установить приоритет применения метода референтных цен для расчета НМЦК, писал «ФВ».

Согласно актуальной версии Плана реализации «Фармы-2030», Минпромторг, Минздрав и ФАС должны отчитаться по данному вопросу в августе, уточнили «ФВ» в ассоциации. «Референтные цены должны быть в ЕИС. Проблемы с применением механизма расчета НМЦК с использованием метода референтных цен пока не устранены. Именно на их устранение и направлено предложение АФПЕАЭС», — подчеркнули там.