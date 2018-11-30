Boehringer Ingelheim сокращает рабочие места во Франции, но планирует инвестиции в бизнес ветеринарных препаратов

11:14
12 декабря 2018

Татьяна Кублицкая

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Когда германская фармкомпания Boehringer Ingelheim («Бёрингер Ингельхайм»; BI) осуществила обмен активами на общую сумму 12,5 млрд. долл. с французской Sanofi («Санофи») в 2016 г., она обменяла свое подразделение продуктов для здравоохранения (Consumer Health) на подразделение ветеринарных препаратов Sanofi и согласилась сделать французские города Лион и Тулуза центрами своего бизнеса ветпрепаратов; теперь же в процессе реализации этого плана около 300 рабочих мест будут сокращены, сообщает FiercePharma.

По информации президента французского отделения BI Жана Шефтсика де Солнока, BI уволит 327 из 2,8 тыс. своих сотрудников во Франции и создаст при этом 32 новых рабочих места. Он добавил, что 130 рабочих мест будут сокращены в подразделении ветпрепаратов, а остальные -–в подразделении Consumer Health. Что касается новых рабочих мест, то 5 из них будут созданы в подразделении ветпрепаратов.

При этом, по словам де Солнока, увольнения в большей мере связаны с реорганизацией компании, чем с необходимостью экономии ресурсов. У BI есть долгосрочный план инвестиций в размере 335 млн евро (380 млн долл.) в предприятия по разработке и производству ветпрепаратов во Франции. Топ-менеджер подчеркнул, что бизнес ветеринарных препаратов – одно из крупных стратегических направлений деятельности компании, и что Франция становится важным центром этого бизнеса.

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