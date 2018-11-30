Boehringer Ingelheim сокращает рабочие места во Франции, но планирует инвестиции в бизнес ветеринарных препаратов

По информации президента французского отделения BI Жана Шефтсика де Солнока, BI уволит 327 из 2,8 тыс. своих сотрудников во Франции и создаст при этом 32 новых рабочих места. Он добавил, что 130 рабочих мест будут сокращены в подразделении ветпрепаратов, а остальные -–в подразделении Consumer Health. Что касается новых рабочих мест, то 5 из них будут созданы в подразделении ветпрепаратов.

При этом, по словам де Солнока, увольнения в большей мере связаны с реорганизацией компании, чем с необходимостью экономии ресурсов. У BI есть долгосрочный план инвестиций в размере 335 млн евро (380 млн долл.) в предприятия по разработке и производству ветпрепаратов во Франции. Топ-менеджер подчеркнул, что бизнес ветеринарных препаратов – одно из крупных стратегических направлений деятельности компании, и что Франция становится важным центром этого бизнеса.